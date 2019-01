A fost prins cel mai mare spargator de case din Ardeal

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Politia Cluj, politistii au depistat un barbat urmarit national si international.Barbatul a fost prins pe strada Bucuresti si asupra lui a fost gasit un rucsac in care se gaseau unelte, folii aluminiu si alte bunuri care se folosesc la patrunderea prin efractie in locuinte."Pe numele barbatului erau emise doua mandate de executare a unor pedepse privative de libertate, fiind condamnat la 2 ani, 6 luni si 934 zile inchisoare pentru furt calificat si 1 an si 934 zile inchisoare, pentru furt. Mandatele au fost emise in anii 2017, 2018, de catre Judecatoriile Dej si Cluj-Napoca", arata IPJ Cluj.De asemenea, barbatul este cercetat pentru tentativa de furt calificat, in forma continuata, dupa ce, in luna decembrie 2018, ar fi incercat sa patrunda in mai multe locuinte de pe strada Eugen Ionesco, din Cluj-Napoca, in scopul sustragerii de bunuri.Barbatul a fost incarcerat la penitenciarul Gherla.Surse din cadrul Politiei clujene declara ca barbatul este cunoscut ca fiind "cel mai mare spargator de locuinte" din zona Ardealului, in conditiile in care in anii 2002 - 2003 avea deja probate 60-70 de furturi din locuinte.