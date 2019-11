A fost prins hotul care a spart intr-o noapte toate magazinele de pe o strada din Targoviste. Ii place la puscarie

UPDATE

Se pare ca, in cazul unor magazine, alarmele au pornit, dar nimeni nu s-a sesizat pana dimineata cand angajatii au venit la munca, informeaza Observator TV.Barbatul a furat din magazine bani, un laptop si un telefon, prejudiciul fiind in jur de 5.000 de lei."In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste efectueaza cercetari in cazul a trei reclamatii de furturi de la 3 agentii de turism de pe raza localitatii Targoviste. Urmeaza sa se stabileasca cu exactitate toate imprejurarile acestor evenimente", a precizat IPJ Dambovita, luni, citat de Adevarul.Hotul a fost prins.Politistii din Targoviste l-au prins pe tanarul de 26 de ani, din Persinari, banuit ca a spart agentii de turism si firme si a furat bunuri de peste 5.000 de lei.Tanarul a fost adus la sediul Politiei Targoviste pentru audieri, iar apoi in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Dambovita.Suspectul nu este la prima astfel de fapta: "Pe numele lui exista un mandat de arestare preventiva emis in cadrul unui dosar penal ce vizeaza comiterea altor furturi", arata IJP Dambovita.Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca tanarul a declarat ca ii place la puscarie.