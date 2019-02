Bucuresti: Un valet a jefuit o masina parcata in fata hotelului unde lucra

Ziare.

Potrivit Politiei Capitalei, luni, in jurul orei 14:30, politisti din cadrul Sectiei 2 au fost sesizati, de catre un barbat, prin intermediul 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras doua genti ce contineau mai multe produse electronice si o suma de bani din portbagajul autoturismului personal, parcat in fata unui hotel.Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca fapta ar fi fost savarsita de catre un valet, angajat al hotelului, bunurile sustrase fiind ascunse intr-o camera tehnica a unei alte unitati hoteliere, situata in apropierea locului savarsirii infractiunii, la care acesta era, de asemenea, angajat.Prejudiciul creat, estimat la 30.000 de lei, a fost recuperat in totalitate si predat persoanei in drept.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de furt, suspectul fiind retinut.