Caz incredibil la Arad: Patru mascati au incercat sa fure un bancomat cu masina (Video)

"In aceasta dimineata, la ora 04:05, s-a sesizat prin SNUAU 112 ca persoane necunoscute incearca sa patrunda prin efractie in incinta unei societati comerciale de pe Calea Aurel Vlaicu.Politistii Serviciului de Investigatii Criminale s-au deplasat de indata la fata locului si au constatat ca, in jurul orei 04:00, patru persoane mascate au fortat usa de acces in magazin, au patruns in interior si folosindu-se de o chinga, au legat bancomatul amplasat in proximitatea intrarii, de un autoturism si au incercat smulgerea aparatului, fara a reusi acest lucru", a transmis, miercuri dimineata, IPJ Arad.Sursa citata a precizat ca, in acelasi timp, doi dintre autori s-au deplasat la ghiseul de schimb valutar care functioneaza in interiorul magazinului si folosindu-se de o ranga au fortat usa fara a patrunde in interior."Autorii au abandonat activitatea infractionala, fiind surprinsi de un angajat. Cele patru persoane au parasit locatia fara a duce la sfarsit rezolutia infractionala", a mai transmis IPJ Arad.Politistii incearca sa gaseasca cele patru persoane, fiind deschis dosar pentru tentativa de furt.