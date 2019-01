Trei hoti au furat 5 kilograme de bijuterii din aur dintr-un centru comercial

Ziare.

Se pare ca cei trei hoti au furat in jur de cinci kilograme de aur, noteaza Replica Online Spargerea a fost data inainte cu 15 minute de inchiderea magazinului."La data de 21.01.2019, politistii Sectiei 2 au fost sesizati de angajatii unei societati comerciale din incinta unui complex comercial, din municipiul Constanta, cu privire la faptul ca, in noaptea de 20/21.01.2019, persoane necunoscute au patruns in punctul de lucru, de unde ar fi sustras bijuterii din aur.Prejudiciul in cauza urmeaza a fi stabilit. Politistii constanteni au deschis un dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, urmand a fi luate toate masurile care se impun pentru identificarea autorilor si tragerea acestora la raspundere", au transmis politistii.Se pare ca cei trei hoti au cercetat cu atentie zona, unul dintre ei supraveghea intrarea in centrul comercial, altul magazinul in sine, iar al treilea a furat, practic, bijuteriile.