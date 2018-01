Cum furau doi barbati motorina cu camionul din TIR-urile parcate pe A1

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Alba, Luminita Prodan, a relatat ca barbatii, in varsta de 38 si respectiv 40 de ani, au fost prinsi in flagrant in timp ce furau motorina dintr-un TIR oprit intr-o parcare de pe A1, in dreptul localitatii Calnic din judetul Alba.Cei doi hoti foloseau o pompa speciala cu care trageau motorina din rezervorul TIR-ului vizat si apoi o descarcau direct intr-un rezervor de mari dimensiuni ascuns in remorca unui camion.Potrivit sursei citate, barbatii nu atrageau foarte multe suspiciuni deoarece nu foloseau recipiente pentru a descarca motorina, ci opreau direct camionul langa TIR-ul din care doreau sa fure si apoi montau pompa la rezervorul acestuia pana cand goleau cea mai mare cantitate.In camionul cu care se deplasau cei doi, politistii au gasit un rezervor, cu o capacitate de 1.000 de litri si o pompa electrica ce era folosita la sustragerea de combustibil.De altfel, in rezervorul respectiv, politistii au gasit 935 de litri de motorina ce ar proveni din furturi.Politistii au stabilit ca cei doi barbati sunt banuiti si de comiterea altor doua furturi de combustibil, din camioane sau TIR-uri parcate, iar acum se incearca sa se stabileasca intreaga activitate infractionala a acestora. Cei doi sunt cercetati sub control judiciar.