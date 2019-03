Dambovita: Trei tineri au fost arestati dupa ce au dat spargeri la magazine

Ziare.

"La data de 1 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Fieni au documentat activitatea infractionala a trei tineri banuiti de savarsirea a trei infractiuni de furt calificat si a unei tentative la infractiunea de furt calificat.Banuitii au fost retinuti pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, urmand ca pe parcursul acestei zile sa fie prezentati in fata instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.Tinerii sunt banuiti ca, in noaptea de 25 februarie a.c., ar fi sustras 120 lei si 100 de pachete de tigari din incinta unei societati comerciale din Fieni, 2 biciclete si articole de imbracaminte si incaltaminte", se arata in comunicatul IPJ Dambovita, citat de presa locala De asemenea, acestia ar fi incercat sa patrunda prin efractie in interiorul unei alte societati comerciale, ca sa mai fure ceva si de acolo.Cazul se afla la Parchetul de pe langa Judecatoria Pucioasa.