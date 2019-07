Doi hoti au fost prinsi in flagrant cand jefuiau un apartament din Sectorul 3

Ziare.

Femeia statea de paza, in timp ce barbatul a urcat pe schelele montate pe bloc, iar de acolo a intrat in apartament, cei doi fiind filmati. De altfel, ei sunt suspectati in alte doua cazuri de furt din locuinte.Potrivit Politiei Capitalei, politisti de la Serviciului Investigatii Criminale - Sector 3 au supravegheat, miercuri, doua persoane, un barbat si o femeie, despre care exista presupunerea rezonabila ca au preocupari de natura infractionala.Astfel, in jurul orei 8:30, cei doi au fost observati ajungand la o adresa din Sectorul 3, cu un autoturism, iar in timp ce femeia asigura locul pentru a nu fi prinsi, barbatul a escaladat schela montata in exteriorul unui bloc si a intrat intr-un apartament, de unde ar fi sustras mai multe bijuterii.Cei doi au fost imobilizati si dusi la sediul subunitatii pentru audieri, asupra acestora fiind gasite mai multe bijuterii.De asemenea, in urma verificarilor, s-a stabilit ca barbatul nu avea permis de conducere, iar masina cu care s-au deplasat avea montate placute de inmatriculare false.Cei doi sunt suspectati si ca, in 2 iulie, au intrat intr-un apartament, fortand un geam, iar din interior au furat 400 de lei, un telefon mobil si un ceas de mana. Doua zile mai tarziu, prin fortarea ferestrei de la balcon, ei ar fi patruns in locuinta unei femei, de unde ar fi sustras mai multe bunuri si sume de bani.Cercetarile sunt continuate de catre politistii Sectiei 13, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pentru furt calificat, punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.Cei doi au fost retinuti.