Doi hoti au fost prinsi in flagrant dupa ce au aruncat in aer un bancomat

Ziare.

com

Potrivit Politiei Romane, vineri, in jurul orei 4:00, in localitatea Ozun, judetul Covasna, au fost prinsi in flagrant doi barbati, de 25, respectiv 38 de ani, care ar fi distrus bancomatul sucursalei unei banci din localitate, prin provocarea unei explozii.Dupa producerea deflagratiei, cei doi au patruns in incinta unitatii bancare, situata la parterul unui bloc de locuinte, prin fortarea usii de acces si au strans banii din cutiile bancomatului, iar dupa ce au iesit si incercau sa isi asigure scaparea, au fost prinsi in flagrant de politisti.Ulterior, intr-o benzinarie din Brasov, a fost prins si un complice al acestora, care le-ar fi facilitat transportul catre si dinspre localitatea Ozun.Cei trei barbati sunt banuiti de savarsirea acestui gen de infractiuni si exista date cu privire la implicarea acestora si in comiterea faptelor de distrugerea bancomatelor si furtul banilor in Poiana Brasov si Sinaia.Barbatii respectivi se afla in prezent in custodia politistilor, pentru continuarea cercetarilor in vederea probarii intregii activitati infractionale si luarea masurilor legale care se impun.