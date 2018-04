Doi italieni au smuls un lant din aur de la gatul unui barbat, intr-un club din Mamaia

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, doi tineri in varsta de 23 si 24 de ani, ambii cetateni italieni, ar fi smuls de la gatul unui barbat in varsta de 29 de ani, din Galati, un lant din aur, incidentul avand loc intr-un club din nordul statiunii Mamaia.Galateanul a reusit imobilizarea unuia dintre italieni pana la sosirea unui echipaj de jandarmi Politistii Biroului de Investigatii Criminale i-au retinut pe cei doi italieni pentru 24 de ore, urmand ca duminica sa fie dusi in instanta cu propunerea de arestare preventiva.