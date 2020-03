Doi romani care au comis un furt "sofisticat si indraznet" in centrul Londrei au fost condamnati la sase ani de inchisoare

Ziare.

com

Florin-Cristian Neagu, de 46 de ani, si Sorin Munteanu, de 44 de ani, au fost gasiti vinovati de comiterea furtului "sofisticat si indraznet" de la magazinul George Attenborough&Son Jewellers din centrul Londrei.Cei doi impreuna cu un asociat, Nicolae Sisca, care a recunoscut si el furtul anterior, au comis furtul in wekendul din 23-24 martie, anul trecut.Juratii de la Curtea coroanei din Southwark au avut nevoie de doar 32 de minute pentru a-i condamna pe Neagu si Munteanu, dupa ce procurorul Philip Stott a spus ca exista "dovezi coplesitoare" privind vinovatia lor.Cand a dat sentinta, judecatorul Jo Boothby a spus ca cei doi romani au venit in Marea Britanie, cu un "profesionalism considerabil"."Ati venit ca o echipa, nu am nicio indoiala, avand deja luata decizia ca veti ataca George Attenborough and Son. In februarie ati cumparat o masina si ati inchiriat un apartament in Stratford. In martie ati efectuat vizite de recunoastere pe Fleet Street pentru a va planui jaful. A fost un jaf de foarte mare valoare, de aur si bijuterii", a mai spus judecatorul."Ati acoperit camerele de supraveghere si ati petrecut doua zile si doua nopti croindu-va drum spre magazin si provocand pagube semnificative. Dupa aceea ati parasit in graba tara si v-ati intors in Romania, unde probabil ati pasat bijuteriile altcuiva", a mai spus judecatorul.Potrivit rechizitoriului, cei doi au incercat mai intai sa ajunga in magazinul de bijuterii pe 23 martie, dar din greseala au forat prin perete intr-un magazin de pariuri din vecinatate.Juratilor li s-au aratat imagini cu unul dintre barbati, despre care se crede ca era Sisca, tarandu-se inauntru prin gaura din zid si apoi uitandu-se prin casa de pariuri, inainte de a se intoarce inapoi.De asemenea, juratii au putut vedea imagini cu Munteanu in timp ce acoperea camera de supraveghere cu o substanta.A doua zi a furtului, 24 martie, a coincis cu ziua unui semimaraton la Londra, pe care romanii l-au folosit in avantajul lor.Grupul a furat bijuterii in valoare de 298.987 de lire sterline si a incercat sa sparga si seiful magazinului, in care se aflau obiecte estimate la 400.000 de lire sterline.In timpul furtului, Neagu a stat nu mai putin de opt ore in afara magazinului pentru a da alarma in caz de probleme, in timp ce Munteanu a operat in interior impreuna cu Sisca.Neagu si Munteanu au fugit din Marea Britanie in 48 de ore de la furt, dar au fost arestati in Romania si extradati inapoi in Regatul Unit anul trecut.Bijuteriile care au fost furate nu au fost recuperate. Cei doi romani vor fi vizati acum de o procedura de confiscare pentru recuperarea prejudiciului, pe 24 iulie, mai scrie PA.