Focuri de arma pentru prinderea unor hoti de lemne, in Vrancea

"In aceasta seara, in jurul orei 20,45, politistii din cadrul Sectiei 2 de Politie Gugesti, impreuna cu un jandarm din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Vrancea, au surprins un grup de cinci persoane in timp ce taiau ilegal material lemnos dintr-o padure privata aflata pe raza comunei Bordesti.Deoarece persoanele nu s-au supus somatiilor politistilor, pentru retinerea si imobilizarea acestora a fost executat un foc de avertisment in plan vertical, astfel reusindu-se identificarea si retinerea a doua persoane", a precizat IPJ Vrancea.Potrivit Politiei, cercetarile continua in vederea identificarii tuturor persoanelor implicate in cauza.