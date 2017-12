Los Bandidos din Chitila: O grupare de romani a furat din Spania masini de 350.000 de euro si le-a vandut in Romania cu acte in regula

Ziare.

Daniel Arnautu si Ionel Niculae au creat un grup infractional organizat, spun procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Ei au convins atat cetateni romani cat si spanioli sa inchirieze masini de lux din Spania si sa le aduca la Chitila, in judetul Ilfov.Fiecare dintre membrii retelei avea un rol. Daniel Arnautu era finantator. Altii erau recrutori. Un rol important il aveau si soferii care conduceau masinile din Spania in Romania. De asemenea, din retea facea parte un mecanic auto.La Chitila, membrii retelei faceau masinile sa dispara."In vederea valorificarii fara drept a autoturismelor, cea mai utilizata metoda era identificarea unor persoane dispuse a achizitiona astfel de autoturisme contra unor sume de aproximativ 25% din valoarea de piata a bunurilor, cumparatorii cunoscand provenienta ilicita a acestora", se arata in rechizitoriul intocmit in acest caz.Acesta nu era insa cel mai banos mod in care membrii retelei faceau bani de pe urma furtului de autoturisme."O alta metoda folosita de gruparea infractionala pentru valorificarea autoturismelor era achizitionarea la preturi mici a unorca marca, model si an de fabricatie, care au suferit daune majore in urma unor accidente de circulatie si in cazul carora proprietarii de drept ori societatile de asigurari au renuntat la repararea lor din cauza costurilor foarte mari, respectiv peste 50% din valoarea de piata a autovehiculului.Membrii grupului infractionalde la societatile de inchirieri, iar autovehiculul rezultat era valorificat la valoarea reala de piata catre persoane care nu cunosteau provenienta ilicita a acestuia, intrucat aveau 'identitatea' celui avariat. Prin aceasta metoda gruparea infractionala obtinea un", se mai arata in documentul citat.In acelasi dosar vor mai fi judecate inca 9 persoane.