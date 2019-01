Patru baieti de 14 si 15 ani au spart 18 masini intr-o singura saptamana

Ziare.

Intr-o singura saptamana, gruparea a furat bunuri din 18 masini, parcate in diferite zone din Focsani, prejudiciul fiind de aproape 6.000 de lei.Hotii au fost prinsi joi de politistii vranceni."Ieri, in urma activitatilor investigative desfasurate, politistii au reusit identificarea a patru minori, de 14 si 15 ani, banuiti de savarsirea mai multor furturi din auto pe raza municipiului Focsani, in perioada 3-11 ianuarie a.c.Din cercetari s-a stabilit faptul ca, in timpul noptii, cei patru minori se deplasau pe strazile din municipiul Focsani, iar unul dintre acestia, in varsta de 14 ani, din judetul Tulcea, prin fortarea butucului portierei, ar fi patruns in interiorul a 18 autoturisme, majoritatea taxiuri, de unde ar fi sustras diverse bunuri, timp in care ceilalti minori ar fi supravegheat zona. Ulterior, valorile sustrase ar fi fost impartite intre cei in cauza, prejudiciul ridicandu-se la peste 5.700 lei", se arata intr-un comunicat al IPJ Vrancea.Adolescentul de 14 ani, din judetul Tulcea, a fost retinut pe o perioada de 24 de ore, urmand ca vineri sa fie prezentat Judecatoriei Focsani, cu propunere de arestare preventiva.