Perchezitii in 4 judete la hoti de carburant: 19 suspecti furau motorina din locomotive

19 barbati sunt suspectati ca au sustras carburant din trenurile unui operator privat de transporturi feroviare.Perchezitiile sunt efectuate intr-un dosar penal instrumentat de Serviciul Judetean de Politie Transporturi Arges, cu sprijinul politistilor din cadrul sectiilor regionale de politie transporturi Craiova si Galati, precum si din cadrul Serviciului Judetean de Politie Transporturi Dambovita."Din cercetari a reiesit ca, in anul in curs, 19 barbati cu varste cuprinse intre 28 si 61 de ani ar fi sustras motorina din locomotivele apartinand unui operator privat de transporturi feroviare. Ulterior, cei in cauza ar fi valorificat carburantul la diverse persoane. Prejudiciul este in curs de stabilire", a transmis IPJ Arges.Sursa citata a precizat ca cele 19 persoane vor fi conduse la sediul Politiei, pentru audieri si dispunerea de masuri legale.