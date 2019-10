Perchezitii in Brasov la o banda de hoti de biciclete care actiona de doi ani in Germania

Ziare.

"La data de 09 octombrie a.c., politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Langa Tribunalul Brasov, impreuna cu politisti din cadrul Politiei Koln-Nordhein Westfalen efectueaza 16 perchezitii pe raza judetului Brasov, la locuintele unor persoane banuite ca, incepand cu anul 2017 si pana in prezent, ar fi savarsit furturi de biciclete cu valoare foarte mare de pe raza teritoriala a orasului Koln, Germania, pe care le dezmembrau si le trimiteau in Romania, iar ulterior, dupa reasamblare, le comercializau", transmite IPJ Brasov.Valoarea prejudiciului este de aproximativ 120.000 de euro."La finalizarea perchezitiilor, persoanele banuite de savarsirea infractiunilor cercetate vor fi conduse la audieri urmand a fi propuse masuri legale prin unitatea de parchet competenta", precizeaza IPJ Brasov.Alaturi de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, in actiuni sunt angrenati luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale si jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Brasov.