Se intampla in Prahova: Un spargator de case a sunat la politie pentru a anunta ca a descoperit cadavrul unei femei

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Raluca Brezeanu, politistii prahoveni au fost sesizati, luni, de catre colegii din Dambovita cu privire la faptul ca un barbat din acest judet a anuntat Politia Orasului Moreni ca a descoperit un cadavru intr-o casa din Ploiesti in care intrase cu scopul de a fura.In urma sesizarii, la locul indicat s-au deplasat pompierii care au spart usa locuintei si au gasit cadavrul.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, a precizat ca primele verificari arata ca femeia ar fi decedata de aproximativ un an, iar langa cadavrul aflat in stare avansata de degradare a fost gasit si cel al unui caine.Femeia moarta avea 41 de ani, iar politistii au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs decesul.