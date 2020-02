Un bancomat din Constanta a fost aruncat in aer. Hotii au fugit cu banii

Ziare.

Politistii au fost sesizati prin numarul unic de urgenta 112, in noaptea noaptea de marti spre miercuri, ca la un bancomat din incinta unei societati comerciale din localitatea Lumina a avut loc o explozie.Din primele verificari efectuate a reiesit ca persoane cu identitate necunoscuta ar fi sustras o suma de bani, reusind sa fuga de la fata locului cu un autoturism.Potrivit sursei citate, in cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere, furt si nerespectarea regimului materiilor explozive."Politistii au instituit filtre si efectueaza cercetari in vederea stabilirii identitatii si depistarii persoanelor implicate", au mentionat reprezentantii IPJ Constanta.