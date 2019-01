Un barbat care fura combustibil din cisterna a fost impuscat de politisti, in Constanta

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, agentii Biroului Judetean de Politie Transporturi Constanta au observat, luni, in apropierea garii Nazarcea, trei barbati care sustrageau combustibil din vagoanele cisterna ale unui tren aflat in mers.Suspectii au aruncat din tren mai multe bidoane din plastic incarcate cu produs petrolier, dupa care au sarit. Ei erau asteptati in apropiere de un complice, cu un autoturism, cu care s-au deplasat apoi catre localitatea Poarta Alba.Politistii au depistat autoturismul parcat pe o strada din Poarta Alba, in apropierea acestuia aflandu-se si cele patru persoane, care au incercat sa scape fugind. Oamenii legii au reusit sa imobilizeze unul dintre suspecti, un adolescent in varsta de 17 ani, iar alti doi barbati au reusit sa scape.Cel de-al patrulea barbat s-a urcat in autoturism si a incercat sa se sustraga urmaririi, politistii de la transporturi plecand in urmarirea autoturismului. Ei au folosit armamentul din dotare, tragand mai multe focuri de avertisment in plan vertical si apoi catre autoturism."Unul dintre gloante l-a ranit usor, in zona toracica, pe sofer, viata nefiindu-i pusa in pericol, iar ulterior acesta a oprit autoturismul", au precizat politistii.Ceilalti doi barbati care se sustrag urmaririi penale sunt cautati in continuare de oamenii legii.Adolescentul si soferul au fost retinuti pe baza de ordonante, pentru 24 de ore, si au fost introdusi in arestul IPJ Constanta, iar in cursul zilei de miercuri vor fi prezentati instantei de judecata, cu propunere de luare a unor masuri preventive.Cercetarile sunt continuate de catre politistii constanteni, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, privind sustragerea de produse petroliere, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.