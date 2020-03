Un barbat din Constanta a fost arestat, dupa ce a aruncat in aer un bancomat

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat doua perchezitii domiciliare, intr-un dosar de distrugere, furt calificat si nerespectarea regimului materiilor explozive.In urma activitatilor desfasurate la data de 21 martie, in localitatile Agigea si Oituz din judetul Constanta, politistii de investigatii criminale au ridicat instrumente care ar fi fost folosite in activitatea infractionala de persoana respectiva.In fapt, la data de 26 februarie, un barbat de 37 de ani ar fi distrus, prin utilizarea unei substante explozive, un bancomat din incinta unei societati comerciale , din localitatea Lumina si ar fi sustras cutii in care erau depozitate sume de bani.El a fost initial retinut pentru 24 de ore, iar ulterior, a fost prezentat instantei de judecata, care a dispus arestarea preventiva a acestuia pentru 30 de zile.Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, precum si al politistilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Constanta, Serviciului Criminalistic Constanta si Posturilor de Politie Agigea si Lumina.