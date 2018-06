Un hot de masini a fost prins cu focuri de arma in Giurgiu, dupa o urmarire ca in filme

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de reprezentantii Politiei Judetene Giurgiu, politistii au fost sesizati de un barbat din municipiul Zimnicea, judetul Teleorman, ca sub amenintarea unui cutit i-a fost sustras autoturismul dintr-o benzinarie din municipiul Giurgiu."Imediat dupa preluarea apelului, au fost alertate echipajele din teren, iar autoturismul sustras a fost identificat de politistii aflati in serviciu pe DN 61, care au efectuat semnale regulamentare de oprire ce au fost ignorate de catre conducatorul auto. Politistii au plecat in urmarirea acestuia iar in localitatea Bucsani au executat sase focuri de arma in pneurile autoturismului, fortandu-l sa opreasca in localitatea Dealu, judetul Giurgiu, unde s-a procedat la imobilizarea si incatusarea conducatorului auto", anunta politistii.Potrivit acestora, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoarea de 0,98 mg/l alcool pur in aerul expirat si a refuzat sa fie condus la o unitate spitaliceasca in vederea recoltarii de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.In urma cercetarilor, s-a stabilit ca barbatul de 35 de ani din municipiul Giurgiu, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice si profitand de faptul ca proprietarul a plecat de langa masina aflata in statia de carburanti a determinat o persoana ce se afla in calitate de pasager in autoturism sa coboare sub amenintarea unui cutit,In momentul in care a vrut sa plece, a fost intampinat de proprietarul masinii, pe care de asemenea l-a amenintat, dupa care a fugit cu autoturismul.In cauza a fost intocmit un dosar penal si se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de talharie calificata si refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.Barbatul a fost prezentat Judecatoriei Giurgiu si s-a luat masura arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile.