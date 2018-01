Un hot recidivist a fost prins in timp ce fura un telefon mobil intr-o staie RATB

Ziare.

Potrivit Jandarmeriei, acesta este recidivist, facand deja 14 ani de inchisoare pentru diverse infractiuni, si era eliberat de cateva luni.Jandarmii bucuresteni au observat, intr-o statie RATB de pe strada Pieptanari din Sectorul 5, un barbat de 37 de ani care scotea un telefon mobil din buzunarul hainei unei femei ce tinea in brate un copil de cateva luni.Barbatul a incercat sa fuga, dar a fost imobilizat de jandarmi.In urma verificarilor, jandarmii au descoperit ca barbatul este recidivist, avand executati 14 ani de inchisoare pentru diferite infractiuni. El a fost eliberat din inchisoare in urma cu cateva luni, iar in prezent se afla sub control judiciar. El risca acum intre 6 luni si 3 ani de inchisoare pentru furt.