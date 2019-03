Un tanar eliberat in baza recursului compensatoriu a fost retinut dupa ce a talharit o femeie pe strada

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, talharia a avut loc joi seara, in parcarea unui bloc din Targu-Jiu.Politistii au descoperit ca agresorul care i-a smuls poseta unei femei de pe umar si a imbrancit-o este un fost detinut care a ispasit o pedeapsa pentru furt si care a fost eliberat din penitenciar in luna ianuarie, in baza recursului compensatoriu."Politistii au fost sesizati de un barbat de 42 de ani, din municipiul Targu-Jiu, cu privire la faptul ca vecina sa, de 67 de ani, ar fi fost victima unei agresiuni si i-ar fi fost sustrasa geanta, in care avea documente personale si suma de 200 de lei, de catre o persoana necunoscuta, in timp ce se afla in parcarea blocului unde locuieste", a declarat Miruna Prejbeanu, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.La scurt timp, suspectul a fost identificat de politisti in Petrosani si dus la sediul Politiei.Vineri, tanarul va fi audiat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, care vor stabili daca va fi dus in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.