Zece masini sparte intr-un complex rezidential din Capitala

"In aceasta dimineata, in jurul orei 09.00, prin apel 112 Sectia 13 Politie a fost sesizata ca in parcarea unui complex rezidential sunt mai multe autoturisme care prezinta geamul spart.La acest moment se efectueaza cercetarea la fata locului, fiind identificate zece autoturisme, din care fie au fost sustrase bunuri, fie s-a incercat sustragerea", a anuntat, luni, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca cercetarile sunt declansate sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat si tentativa la furt calificat.