Ancheta periculoasa dupa impuscaturile din Mangalia: Politistii au folosit o grenada lacrimogena, dupa ce au fost atacati

Agresorul a fost incatusat, iar in urma folosirii grenadei lacrimogene nicio persoana nu a fost ranita.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, politistii care cerceteaza cazul de la Mangalia au folosit, luni dupa-amiaza, o grenada care imprastie gaze iritant lacrimogene, nicio persoana nefiind ranita.Oamenii legii incercau sa-si deruleze ancheta in cartierul in care s-a produs incidentul, in momentul in care un barbat a sarit la bataie. Politistii au fost nevoiti sa apeleze la grenada cu gaz iritant in dotare, pentru a putea sa-l incatuseze pe barbatul violent.Luni, in jurul orei 12:30, in urma unui apel 112, politistii au fost sesizati de faptul ca doua persoane ar fi fost impuscate cu o arma de vanatoare, incidentul avand loc pe strada Farului din Mangalia.Politistii constanteni s-au deplasat la locul faptei, unde au gasit un barbat, de 42 de ani, din Mangalia care ar fi tras catre doua persoane. Victimele sunt doi barbati, ambii de 44 de ani, unul ranit la nivelul membrelor, iar celalalt in abdomen.Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, unul dintre barbati era in stop-cardiorespirator si a murit la spital, iar celalat este in stare stabila, cu plagi la membre.Cercetarile sunt continuate de catre politistii din cadrul Politiei orasului Mangalia in acest caz.De asemenea, la fata locului au fost trimisi si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Constanta, pentru preintampinarea unor eventuale conflicte.