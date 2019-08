Barbatul impuscat in Ilfov era suedez, iar motivul a fost gelozia. Suspectul este tot din Suedia

Ziare.

Reprezentantii Parchetului Tribunalului Ilfov au precizat, pentru Mediafax, ca gelozia este mobilul crimei.News.ro noteaza ca femeia aflata la originea conflictului ar fi solicitat protectia Politiei si ca aceasta ar fi fost sunata de presupusul atacator inclusiv in timp ce era audiata de politisti.La aceasta ora, politistii se afla la locuinta suspectului pentru a-l ridica, dar operatiunea este riscanta, pentru ca barbatul ar putea avea inca asupra sa arma crimei.Trupul barbatului ucis este, in prezent, la autopsie.Amintim ca marti dimineata un barbat a fost executat pe o strada din comuna 1 Decembrie. Acesta a fost impuscat de patru ori , iar atacatorul a fugit."In aceasta dimineata, in jurul orei 03:17, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in comuna 1 Decembrie din orasul Magurele a auzit 2 focuri de arma si a gasit in fata portii o pesoana inconstienta, de sex masculin", a transmis Politia, marti dimineata.In prezent au loc cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, urmarirea penala fiind in competenta exclusiva a procurorilor de pe langa Parchetul Tribunalului Ilfov.