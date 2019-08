Caras Severin; Un tanar de 27 de ani si-a impuscat mortal fratele de 16 ani la o partida de vanatoare

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Inspectoratului de Politie al judetului Caras-Severin, accidentul de vanatoare a avut loc la ora 22.27, iar Politia Caransebes a fost sesizata prin numarul unic de urgente 112.Din primele verificari a rezultat ca un barbat de 27 de ani a plecat cu un autoturism, impreuna cu fratele sau de 16 ani si cu inca un barbat, la vanatoare, intr-o zona situata intre localitatile Iaz si Ciuta, avand asupra lor o arma de vanatoare, detinuta legal de acesta."Ajungand in proximitatea locului de vanatoare, barbatul de 27 de ani, avand asupra lui arma de vanatoare, ar fi coborat din masina impreuna cu fratele sau, si s-ar fi pozitionat intr-un lan de porumb, cu scopul de a astepta vanatul. La un moment dat, acesta ar fi observat miscare in lan si crezand ca este vanat, ar fi tras cu arma de vanatoare in directia respectiva, moment in care ar fi auzit vocea fratelui sau, strigand ca l-a impuscat", se arata in comunicat.Tanarul de 16 ani a fost transportat de urgenta la spital, in Caransebes, insa acolo a decedat. Trupul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei.Politistii au facut cercetarea la fata locului, inclusiv cercetarea autoturismului cu care s-au deplasat cele trei persoane spre partida de vanatoare. Au fost ridicate doua arme de vanatoare si telefoane mobile.In cauza a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, urmand a se stabili cu exactitate cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul.