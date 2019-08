Cativa tineri din Timisoara s-au jucat cu pistoale cu bile si au impuscat un copil (Video)

Ziare.

In acest caz, a fost intocmit dosar penal pentru lovire si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Timis, miercuri, pe strada Polona, in spatele unui bloc, un tanar a folosit un pistol cu bile de plastic si tragea inspre niste conserve, de fata fiind mai multi copii."La nivelul sectiei s-a constituit o echipa operativa, care, in urma verificarilor, au stabilit urmatoarele: B.A de 17 ani se juca impreuna cu mai multi prieteni in spatele blocului unde locuieste tragand cu un pistol cu bile de plastic inspre niste conserve asezate pe tomberoanele din spatele blocului.Intr-un moment de neatentie, a tras inspre Romenciu Flavius de 12 ani, care este vecin cu el, lovindu-l in zona capului fara a-i provoca leziuni", transmite IPJ Timis.Mama copilului de 12 ani le-a declarat politistilor ca nu doreste sa depuna plangere pentru vatamarea baiatului sau.A fost anuntat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara.In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru lovire si pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor.