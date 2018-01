Copil impuscat la vanatoare, in Vaslui

Ziare.

Din primele informatii obtinute, baiatul l-a insotit pe tatal sau la o partida de vanatoare de mistreti, la care acesta din urma era gonaci, iar un proiectil i-a ricosat in piciorul stang.Copilul a fost transportat de urgenta la Spitalul Municipal "Elena Beldiman" din Barlad, unde a fost diagnosticat cu plaga impuscata cu fractura deschisa de femur. Ulterior, un echipaj de Terapie Intensiva Mobila a transportat baiatul la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi, avand in vedere ca unitatea barladeana nu are un medic ortoped pediatru. Potrivit medicilor, viata copilului nu este in pericol."Incidentul a avut loc pe fondul de vanatoare numarul 37 din Carja, zona Murgeni, intr-un loc cunoscut de vanatori ca 'Podul colonelului'. Este vorba despre o partida de vanatoare de mistreti, care, din primele informatii era autorizata.O echipa operativa s-a deplasat in zona si efectueaza cercetari pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. La fata locului s-a deplasat si o echipa din partea Inspectoratului Teritorial de munca Vaslui", a declarat, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, Bogdan Ghiorghita.In cauza, sunt efectuate cercetari pentru vatamare corporala din culpa.