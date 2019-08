Doi barbati au fost impuscati pe litoral cu o arma de vanatoare, unul dintre ei a murit

Ziare.

Conform reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina luni, in jurul pranzului, pe strada Farului din Mangalia, unde doua persoane ar fi fost impuscate.Cand cadrele medicale au ajuns la fata locului, au constatat ca acolo nu era nimeni, iar cele doua persoane ranite fusesera transportate la Spitalul Municipal Mangalia.Unul dintre barbati se afla in stop cardio-respirator dupa o rana in abdomen, iar cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare, insa nu a mai putut fi salvat.Politistii constanteni l-au identificat pe barbatul care i-a impuscat pe cei doi.Potrivit Politiei Judetene Constanta, in urma unui apel 112, in jurul orei 12:30, a fost sesizat faptul ca doua persoane ar fi fost impuscate cu o arma de vanatoare.Politistii constanteni s-au deplasat la locul faptei, unde l-au gasit pe un barbat de 42 de ani, din Mangalia, care ar fi tras catre doua persoane, ranindu-le.Este vorba despre doi barbati, ambii de 44 de ani, unul ranit la un picior, celalalt in abdomen.La acest moment, cercetarile continua de catre politistii din cadrul Politiei orasului Mangalia.