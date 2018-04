Impuscaturi la Clejani intre doua familii rivale

Ziare.

"In cursul diminetii am fost sesizati cu privire la faptul ca, in localitatea Clejani, in judetul Giurgiu, are loc un conflict. La fata locului s-au deplasat imediat echipaje de Politie, in prezent situatia este sub control. Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor care au condus la producerea acestui conflict. Din primele declaratii s-au auzit focuri de arma, urmeaza ca acest lucru sa fie stabilit cu certitudine in urma cercetarilor pe care le vom efectua", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Giurgiu, Daniel Patentasu.Potrivit acestuia, sunt duse mai multe persoane la audieri, iar in paralel se fac in continuare cercetari la fata locului.Ancheta este coordonata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale.Din primele informatii, se pare ca scandalul a pornit din cauza unor sume de bani.Doua persoane au fost ranite si transportate la spital, insa nu sunt cunoscute date despre starea lor.