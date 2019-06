Inca un urmarit pentru talharie a scapat de Politie in Timis, desi agentii au tras focuri de arma dupa el

Ziare.

com

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, joi seara, in jurul orei 22:30, politistii Sectiei 3 Timisoara au observat un grup de persoane are se aflau in fata unei societati comerciale. La vederea politistilor, persoanele in cauza au inceput sa fuga.Oamenii legii au identificat o fata, iar in urma verificarilor au constatat ca fratele acesteia este urmarit national pentru talharie calificata, pe numele lui fiind emis mandat de executare a pedepsei de un an si sase luni.Fapta s-a petrecut in 2016, iar in ianuarie 2017 s-a dat sentinta penala pentru a fi introdus in Centrul educativ pentru minori Buzias."La scurt timp dupa identificarea fetei, politistii au observat pe o strada din apropiere un tanar care semana cu cel urmarit si au pornit in urmarirea lui. S-a executat foc de avertisment in plan vertical, dar nu s-a reusit prinderea lui. In continuare, politistii desfasoara activitati pentru depistarea si prinderea persoanei care acum are 20 de ani", au anuntat reprezentantii IPJ Timis.Amintim ca saptamana trecuta un politist a fost impuscat mortal in timp ce era intr-o misiune de prindere a unui barbat dat in urmarire nationala pentru a fi incarcerat dupa o condamnare pentru talharie.