Mama fetitei impuscate de politisti vrea sa-i dea in judecata. Cum s-a intamplat totul

"Ii dau in judecata, pai daca imi omorau copilul?", a declarat Mihaela Sordea, pentru Digi24.Mama fetitei este hotarata sa faca acest pas, chiar daca viata copilei nu a fost pusa in pericol."Starea generala este buna, stabila hemodinamic si respirator. Urmeaza doar o interventie chirurgicala locala", a declarat Balko Zoltan, medic UPU SMURD Baia Mare, care a precizat ca viata fetei nu a fost pusa in pericol.Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a explicat cum s-a petrecut incidentul. "Politistii au pornit in urmarirea autovehiculului, unul dintre acestia executand mai multe focuri de arma atat in plan vertical, cat si in directia masinii", a spus Metes.Fetita a fost lovita de un proiectil care a ricosat din caroseria masinii."Politistii nu au avut nicio clipa reprezentarea ca in acel autoturism era un copil sau mai multi copii. Era o masina cu geamuri fumurii", a spus si Dumitru Corana, lider de sindicat al politistilor.Acum, politistii care au participat la misiunea de urmarire sunt investigati pentru a se stabili daca au respectat regulamentul.Amintim ca, joi, o fetita de 7 ani a fost impuscata de politistii care urmareau un barbat suspectat de contrabanda cu tigari, in localitatea Poienile de Sub Munte din judetul Maramures.