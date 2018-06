Padurarii si jandarmii montani din Rodna, amenintati cu armele de hoti de lemne

Ziare.

Cei cinci barbati, intre care si un adolescent de 16 ani, au fost prinsi in flagrant de padurari, in noaptea de vineri spre sambata, in timp ce taiau si furau arbori din Parcul National Muntii Rodnei, in zona Pasului Rotunda. Oamenii au cerut ajutorul jandarmilor montani pentru prinderea lor, insa dupa ce acestia au ajuns in padure, hotii i-au amenintat cu armele pe care le aveau si au fugit, singurul care a ramas fiind copilul.In zona s-au auzit zgomote care semanau a focuri de arma , insa nimeni nu a fost ranit."Jandarmii montani din Rodna au fost solicitati prin 112 sa intervina in Parcul National Muntii Rodnei, in zona Pasului Rotunda, unde au fost gasite mai multe persoane care taiau cu scopul de a sustrage arbori. Jandarmii au fost amenintati si agresati verbal. Din fericire niciunul nu a fost lovit. Grupul de barbati a fugit in padure, in cauza fiind declansate cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Nasaud", a declarat, sambata purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bistrita, Georgeta Casvan.Cei cinci barbati, intre care si baiatul de 16 ani, sunt cercetati pentru ultraj, uz de arma si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, taiere fara drept de arbori si furt de arbori.