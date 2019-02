Politia a prins 3 suspecti in cazul barbatului gasit impuscat in masina. Incercau sa fuga din tara

Ziare.

"In continuarea cercetarilor privind cazul barbatului gasit decedat intr-un autoturism pe raza comunei Slobozia Ciorasti, au fost desfasurate activitati sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, cu sprijinul Directiei de Investigatii Criminale si a Institutului National de Criminalistica, ambele din cadrul Politiei Romane.In urma activitatilor specifice desfasurate, in cursul zilei de astazi, 25 februarie, au fost identificate mai multe persoane, care intentionau sa paraseasca teritoriul Romaniei prin Vama Nadlac", a precizat IPJ Vrancea.Potrivit sursei citate, persoanele retinute vor fi prezentate pentru audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea.Un om de afaceri in varsta de 61 de ani, patronul mai multor case de schimb valutar din Focsani, a fost gasit decedat intr-un autoturism, vineri seara, pe raza comunei Slobozia Ciorasti. Barbatul prezenta doua plagi prin impuscare.