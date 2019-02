S-a sinucis soferul dupa care au tras politistii si au impuscat o femeie in cap

Ziare.

com

Tanarul fusese plasat sub control judiciar in urma cu o zi.O femeie din judetul Mures a fost impuscata, in weekend, in zona capului, din greseala, de un politist care urmarea un sofer fugar."Urmare a evenimentului din data de 8 februarie a.c., cand un politist din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 6 Brancovenesti a efectuat foc de arma asupra unui autoturism, in urma caruia un glont ar fi ricosat si ar fi lovit in zona capului o femeie, de 59 de ani, din localitatea Alunis, va comunicam faptul ca, astazi, 12 februarie a.c., Parchetul de pe langa Judecatoria Reghin a dispus fata de un tanar de 20 ani, din localitatea Rastolita, banuit de comiterea a doua infractiuni de ultraj, masura preventiva a controlului judiciar pe o perioada de 30 de zile, cu obligatia de a nu parasi localitatea Rastolita", a informat, marti, Compartimentul de Relatii Publice al Inspectoratului de Politie Judetean Mures.