Sibiu: Un tanar a fost impuscat de 6 ori cu un pistol de airsoft pentru ca facea galagie in bloc

Ziare.

com

Elena Welter, purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, a declarat, duminica seara, ca inte cei doi vecini, unul de 18 ani, cu domiciliul legal in judetul Olt, si altul de 31 de ani a izbucnit un conflict spontan din cauza galagiei din bloc."Am fost sesizati in legatura cu faptul ca in localitatea Cisnadie, pe fondul unui conflict spontan din cauza galagiei intr-un bloc, un localnic de 31 de ani l-a impuscat pe un tanar de 18 ani, din Olt, cu un pistol tip airsoft provocandu-i sase plagi in zona superioara a corpului. Victima a fost transportata la Spitalul din Sibiu in stare constienta. In continuare se fac cercetari in vederea stabilirii circumstantelor incidentului si incadrarii juridice a faptei", a spus Welter.La randul sau, purtatorul de cuvant al Ambulantei Sibiu, Liliana Blaga, a spus ca victima are mai multe rani pe corp, dar este in stare stabila."Pacientul are sase plagi prin impuscare cu pistol cu bile. Are doua plagi in axila si urechea stanga, doua plagi in regiunea posterioara, si doua in bratul stang. Este constient, stabil hemodinamic si respirator. A fost transportat la UPU Sibiu", a spus Blaga.