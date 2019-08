Suspectul care a impuscat mortal un barbat in Ilfov a fost prins

Ziare.

In casa in care se afla suspectul era si copilul concubinei sale, ceea ce a facut dificila interventia autoritatilor, anunta News.ro.Inainte cu cateva ore de prinderea acestuia, in presa s-a scris ca victima si agresorul ar fi fost suedezi, fapt neconfirmat insa de autoritati.Amintim ca marti dimineata un barbat a fost executat pe o strada din comuna 1 Decembrie. Acesta a fost impuscat de patru ori , iar atacatorul a fugit. Conform unor surse, mootivul crimei ar fi fost gelozia."In aceasta dimineata, in jurul orei 03:17, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in comuna 1 Decembrie din orasul Magurele a auzit 2 focuri de arma si a gasit in fata portii o pesoana inconstienta, de sex masculin", a transmis Politia, marti dimineata.In prezent au loc cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, urmarirea penala fiind in competenta exclusiva a procurorilor de pe langa Parchetul Tribunalului Ilfov.