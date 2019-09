Tanar impuscat in cap la 2 km de un poligon din Gorj, unde jandarmii faceau exercitii

Ziare.

com

Glontul a fost tras de un jandarm care se afla la exercitii in poligon, anunta Observator TV.Tanarul a fost impuscat la putin timp dupa ce a coborat din masina sa."La data de 16 septembrie, politisti din cadrul Politiei Oras Targu Carbunesti au fost sesizati direct cu privire la faptul ca un tanar de 22 de ani, din comuna Aninoasa, la scurt timp dupa ce a coborat dintr-un autoturism pe drumul comunal Macesu, pe raza orasului Targu Carbunesti, a fost lovit in cap de un obiect metalic ce pare a fi glont.Tanarul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale de specialitate", a transmis Politia.Reprezentanti ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Targu-Jiu au declarat, pentru Agerpres, ca tanarul ranit este stabil si constient si va fi transferat la Spitalul Judetean din Craiova pentru extragerea glontului si investigatii suplimentare.Reprezentantii Politiei au transmis ca tanarul se afla la circa 2 km de Poligonul Targu Carbunesti unde, pana la orele 11:55, lucratorii IJJ Gorj au executat trageri cu armamentul din dotare.A fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, sub supravegherea Parchetului Militar Timisoara.