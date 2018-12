Un barbat a fost impuscat intr-o parcare din Craiova. Agresorul e cautat de politisti

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, luni dupa-amiaza, politistii doljeni au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar fi tras mai multe focuri de arma asupra a doi barbati, care se aflau intr-o parcare din Craiova.In urma incidentului, unul dintre barbati, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a fost ranit in zona bratului, acesta refuzand insa sa fie transportat la spital pentru ingrijiri medicale.Politistii efectueaza cercetari in vederea identificarii persoanelor implicate, fiind deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente si uzul de arma fara drept.