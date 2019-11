Un barbat a fost impuscat la o partida de vanatoare in Caras-Severin

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa de sambata al Inspectoratului de Politie al judetului Caras-Severin, accidentul a avut loc in jurul orei 15:10."Echipa de politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Bocsa, care s-a deplasat de urgenta la fata locului, a identificat doi barbati, de 48 si 56 de ani, care ar fi participat la o vanatoare in zona respectiva. Din primele cercetari, rezulta faptul ca barbatul de 56 de ani ar fi executat un foc de arma cu arma de vanatoare, glontul ricosand si lovindu-l in zona maxilarului pe barbatul de 48 de ani", se arata in comunicat.Barbatul impuscat a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Armele de vanatoare au fost ridicate de politisti care continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstantele producerii accidentului.