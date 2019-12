Un barbat de 20 de ani a fost impuscat in cap de politisti, dupa o urmarire in trafic

Ziare.

Soferul masinii nu a oprit la semnalul politistilor, evitand filtrul si continuand drumul. Politistii au pornit in urmarirea masinii si pentru ca soferul tot nu a vrut sa opreasca au facut uz de arma, dar cel ranit grav este un pasager de pe bancheta din spate.Conform IPJ Constanta, politistii din Navodari au incercat sa opreasca, in jurul orei 4:20, o masina care avea parbrizul spart. Pentru ca nu a oprit la semnalul ofiterilor, politistii au plecat in urmarirea masinii si au tras trei focuri de avertisment in plan vertical."In continuare, autoturismul si-a continuat deplasarea pana in zona unei bariere de cale ferata (zona Usas), unde politistii au incercat sa il determine, din nou, pe conducatorul auto sa opreasca, insa din cauza faptului ca acesta nu s-a conformat, au executat un foc de avertisment in plan vertical, iar apoi alte 5 focuri spre autoturismul in cauza, care efectua manevre de intoarcere pentru a-si asigura scaparea.In deplasarea lui, autoturismul s-a indreptat in mod intentionat spre politistii aflati la fata locului, care au fost nevoiti sa se retraga in autospeciala de politie", se arata in informarea IPJ Constanta, citata de Mediafax.La intrarea in localitatea Corbu, masina a virat la dreapta pe un drum de exploatare agricola, unde a fost abandonata, iar doua persoane au fugit. Politistii au gasit pe bancheta din spate a masinii un barbat inconstient, impuscat in cap.Barbatul de aproximativ 20 de ani a fost intubat si transportat in coma la Spitalul Judetean Constanta.