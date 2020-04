Un barbat din Bucuresti a fost impuscat de politisti si a murit la spital

Ziare.

Locuitorii unui bloc din sectorul 1 au sunat la 112 spunand ca un barbat se plimba pe o scara in lenjerie intima si avand in mana mai multe obiecte ascutite, arata Antena 3."In aceasta dimineata, in jurul orei 4,00, prin apel 112, o persoana dintr-un imobil situat in sectorul 1 a sesizat ca un barbat dezbracat, aflat doar in lenjerie intima, ameninta pe holuri, avand asupra sa mai multe obiecte ascutite", a transmis Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, citata de Agerpres.O echipa de politisti de la Sectia 5 a venit la fata locului si a incercat sa il linisteasca pe barbat, dar acesta a fugit la un nivel superior. Oamenii legii l-au urmat, iar acesta a devenit agresiv si i-a atacat pe politisti. In acel moment, politistii au tras mai multe focuri de avertisment si cand situatia s-a agravat au tras si inspre barbatul violent.Acesta a fost ranit si transportat la Spitalul Elias, unde a decedat.Conform informatiilor aparute ulterior, barbatul fusese angajat al unei televiziuni si a devenit cunoscut in 2016, cand a intrat cu masina in gardul Guvernului.