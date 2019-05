Un barbat din Bucuresti a fost impuscat mortal la vanatoare

Ziare.

Potrivit Politiei Judetene Vrancea, incidentul a fost semnalat prin 112, iar apelantul a spus ca barbatul a murit.Incidentul a fi avut loc pe un fond de vanatoare administrat de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti."Prin apel la 112 am fost sesizati de catre un barbat despre faptul ca in timp ce se afla la vanatoare in zona Vidra, un barbat ar fi fost impuscat, in mod accidental. Imediat, a fost constituita echipa operativa care s-a deplasat la fata locului pentru cercetari. Conform apelului, barbatul ar fi decedat", au declarant reprezentantii IPJ Vrancea.Ulterior, s-a confirmat ca barbatul a murit, fiind vorba despre un bucurestean de 55 de ani.