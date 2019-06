Un barbat din Capitala a folosit o arma si a ranit o persoana. Un trecator l-a imobilizat pe agresor

Ziare.

com

"In urma cu scurt timp, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe raza Sectiei 8 Politie un barbat a utilizat o arma, din primele date cu bile si a ranit un alt barbat. Agresorul a fost imobilizat de catre un trecator", informeaza Politia Capitalei.Potrivit sursei citate, martorii la incident au sunat la 112 si in scurt timp, echipaje ale sectiei au ajuns la fata locului.Agresorul a fost preluat de politisti si condus la sediul subunitatii de politie. Persoana ranita primeste ingrijiri din partea unui echipaj medical, urmand a fi transportata la spital."Urmeaza a se stabili cauzele si conditiile in care s-a produs agresiunea, precum si daca persoana detine in mod legal arma", mai arata Politiei Capitalei.