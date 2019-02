Un barbat din Ilfov a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti UPDATE

Ziare.

In jurul orei 20.45, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov au efectuat semnale pentru oprirea unui autoturism in trafic.Potrivit reprezentantilor Politiei Ilfov, pasagerii din masina nu s-au conformat si, la scurt timp, autoturismul a fost abandonat iar, din interior, trei persoane au fugit pe un camp din apropierea satului Dimieni."Dupa efectuarea somatiilor legale, politistii au tras mai multe focuri de arma in plan vertical si, ulterior, in plan orizontal, fiind ranita una dintre cele trei persoane, in zona piciorului", a precizat sursa citata.Barbatul ranit, in varsta de 21 de ani, din Buftea, a fost transportat de urgenta la spital.- Tanarul ranit face parte dintr-o grupare suspectata de furturi din locuinte, cu infractiuni comise in mai multe judete. Marti seara cei trei au spart o casa in Snagov."In aceasta dimineata, au avut loc sapte perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite de furt din locuinte, precum si la doua case de amanet. Actiunea vine in continuarea unei activitati de prindere in flagrant-delict, desfasurata ieri seara, dupa ce trei persoane au spart o locuinta, din comuna Snagov", au anuntat, miercuri dimineata, politistii din Ilfov.