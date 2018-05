Un copil din Iasi a fost impuscat de un baiat de 17 ani

Ziare.

Potrivit medicilor, se pare ca minorul ar fi fost impuscat de un baiat in varsta de 17 ani cu un pistol pe care acesta l-ar fi sustras, in urma cu trei zile, de la un magazin de arme."Am trimis o autospeciala de terapie intensiva mobila la o solicitare pe strada Closca. Pacientul prezenta la nivelul gambelor cate trei plagi impuscate. Este stabil hemodinamic, a fost dus la Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului de Pediatrie Sfanta Maria", a declarat coordonatorul SMURD Iasi, prof.univ.dr Diana Cimpoesu, citat de Agerpres.Politia face ancheta."Un minor de 12 ani a ajuns acasa aseara (miercuri - n.red.) avand leziuni la picioare. Tatal sau l-a intrebat ce a patit si acesta a spus ca a mers la plimbare cu prietenul sau, cu care se cunostea de mai mult timp. Minorul a declarat ca prietenul lui avea asupra sa un pistol si l-ar fi lovit in zona picioarelor. S-a stabilit ca este vorba despre un pistol de tip airsoft, din plastic, cu bile, ce nu necesita autorizare", a declarat Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, pentru Mediafax.