Un politist din Slatina a fost impuscat in cap de iubita. Seful Politiei Olt: S-a intamplat din joaca - UPDATE

Ziare.

com

Surse apropiate anchetei au declarat ca este vorba despre Bogdan Dumitrescu, din cadrul SCCO Olt. Initial, s-a spus ca acesta a vrut sa se sinucida dupa ce s-a certat cu iubita si, cand aceasta a incecat sa-l opreasca, a fost si ea impsucata din greseala in mana.Ulterior, seful Politiei Olt, comisarul sef Cristian Voiculescu, a declarat ca totul s-a intamplat "din joaca, din neglijenta"."N-a fost nimic intentionat. A fost o eroare de manevrare a armamentului. Prietena sa l-a folosit din joaca, din neglijenta si s-a impuscat in mana si pe el in cap", a declarat Voiculescu.Purtatorul de cuvant al Ambulantei Olt, medicul Alina Duminica, a declarat ca politistul, in varsta de 33 de ani, este in stare grava, dupa ce s-a impuscat frontal in cap, fiind transferat la Spitalul Clinic de Urgenta Craiova."De la noi s-a deplasat echipajul cu medic, insotit de echipajul SMURD , au preluat de acolo doua victime , care prezentau plagi prin impuscare. Este vorba despre un barbat de 33 de ani, cu o plaga frontala produsa prin impuscare, cu o stare destul de grava si o femeie de 26 de ani, cu o plaga impuscata la mana stanga. Au fost transportati la Spitalul Slatina, iar tanarul a fost transportat mai departe catre spitalul din Craiova", a declarat Alina Duminica.