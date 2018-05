Un preot din Arad s-a impuscat in cap cu o arma furata de la consulul Italiei. Iesise la panda de vidre

Ziare.

Hotii au furat atunci din casa consulului arme, bijuterii, ceasuri si bani.Localnicii povestesc ca preotul ar fi imprumutat arma pentru a impusca vidrele care ii mancau pestii din pescaria detinuta de familia sa, unde a fost gasit decedat. De altfel, politistii au descoperit ca preotul nu detinea permis de port arma."Este adevarat, arma a fost furata de la consulul Italiei la Arad. Mai multe detalii nu pot fi oferite, pentru ca este o ancheta in desfasurare", au transmis reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Arad.Initial, anchetatorii au exclus varianta crimei, luand in calcul doua posibilitati: sinucidere sau accident.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu, Nicolae Daniel Belei, a declarat, vineri, ca varianta cea mai plauzibila ar fi ca preotul s-a impuscat din greseala."Barbatul nu detinea permis de port arma, practic arma era detinuta ilegal. Mai degraba este luata in calcul varianta unui accident. Nu rezulta din declaratiile luate ca ar fi vorba de o sinucidere.Barbatul a fost gasit cazut langa scaun. A venit in noaptea de marti spre miercuri pentru a sta la panda, era la el la pescarie si, fiind zona mai retrasa, erau vidre. Probabil ca intr-un moment de neatentie a apasat, a fost gasit cazut langa scaun. Cercetarile duc spre un accident", a afirmat Nicolae Daniel Belei.Cercetarile in acest caz se fac de catre politistii aradeni sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma fara drept.Preotul in varsta de 54 de ani a fost gasit mort de catre sotie.