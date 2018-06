Un subofiter SPP a fost gasit impuscat mortal

Ziare.

Barbatul avea 29 si era angajat al Serviciului de Protectie si paza din 2014. El a fost gasit impuscat in jurul orei 18:53, se arata intr-un comunicat al institutiei.In momentul producerii tragediei, subofiterul era sigur in obiectiv."Procurorii militari au deschis o ancheta pentru a stabili daca a fost vorba de un accident sau o sinucidere. Serviciul de Protectie si Paza transmite condoleante familiei indoliate", se arata in comunicat, fara a fi mentionata ipoteza unei crime.SPP transmite ca subofiterul parcursese toate etapele de pregatire si trecuse toate testele.A.S.